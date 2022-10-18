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  • В ГУР рассказали, сколько в рф осталось ракет и как их заменяют иранские дроны

В ГУР рассказали, сколько в рф осталось ракет и как их заменяют иранские дроны

Сегодня 18:54
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Количество ракет на россии упало до критического уровня.

Новости Днепра про В ГУР рассказали, сколько в рф осталось ракет и как их заменяют иранские дроны

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал в интервью «Обозревателю», что россия начала применять в войне против Украины иранские дроны-камикадзе из-за того, что количество их ракет упало до критического уровня.

Вы должны понять, что сам факт перехода российской федерации на использование иностранных дронов – это уже сам по себе случай неординарный для россии, скажем так. Этому «способствовала» низкая точность российских ракет, а также малое их количество. Российская оборонная промышленность не может производить в достаточном количестве новые ракеты, а те, с которыми они вступили в войну 24 февраля, уже иссякают, – пояснил он.

По словам Буданова, количество ракет в рф уже ниже 30%.

По многим наименованиям эта цифра упала уже ниже критического уровня. Я имею в виду уровень 30%. Поэтому они были вынуждены искать какие-то варианты преодоления дефицита ракет. Дошли до того, что стали использовать иранские беспилотные летательные аппараты. Могут ли они по своим характеристикам заменить ракеты? Нет, не могут, но надо исходить из того, что их – достаточное количество сейчас в рф, и точность попадания БПЛА намного выше, чем этих ракет. На это они и рассчитывают, – добавил глава ГУР.

Напомним, ранее мы писали, что Буданов рассказал, когда закончится война и применит ли рф ядерное оружие.

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