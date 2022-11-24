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В ГУР рассказали, когда россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине

Сегодня 13:52
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Россияне будут продолжать ракетные атаки по Украине.

Новости Днепра про В ГУР рассказали, когда россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине

Впрочем, чтобы подготовиться к следующему подобному удару, врагу понадобится около недели.

Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Нас пытаются сломать, погрузить в темноту и холод в период войны и заставить к переговорам на условиях агрессора. Этого на самом деле не получится, мы понимаем, что периодичность массированных ракетных атак по Украине — это примерно «неделя +-«. Это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару, — рассказал Юсов.

Он подчеркнул, что Украина в свою очередь готовится к дальнейшей эффективной работе, в частности, систем ПВО, «но то, что террористический режим будет продолжать эти атаки, то это бесспорно».

Мы понимаем, что запасы высокоточного оружия в россии в значительной степени истощены, но есть много ракет и не высокоточных , мы и видим, что по точности они особо и не гонятся. Во многих случаях разлет в километр — это условная «норма» и попадание даже не в объекты инфраструктуры, а в гражданские дома, больницы — это и есть признак косорукости российских ракетчиков и в целом режима рф, — отметил Юсов.

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