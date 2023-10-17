В ГумДепе Днепра назвали окончательные даты осенних каникул

Сейчас в Украине школы и университеты сами решают, как пройдет учебный год. Это касается и каникул, которые в разных городах могут быть в разное время. Впрочем, учебные заведения должны соблюдать закон “О полном общем среднем образовании”, согласно которому учащиеся должны иметь не менее 30 календарных дней отдыха в течение учебного года.
Этой осенью школьники Днепра будут отдыхать в течение 30 октября — 5 ноября, так что каникулы будут длиться 7 календарных дней. За парты дети вернутся в понедельник, 6 ноября.
Ранее мы уже публиковали расписание каникул в 2023 году.
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