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В ГумДепе Днепра назвали окончательные даты осенних каникул

Сегодня 21:21
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В Днепре окончательно определились с датами осенних каникул в 2023 году.

Новости Днепра про В ГумДепе Днепра назвали окончательные даты осенних каникул

Сейчас в Украине школы и университеты сами решают, как пройдет учебный год. Это касается и каникул, которые в разных городах могут быть в разное время. Впрочем, учебные заведения должны соблюдать закон “О полном общем среднем образовании”, согласно которому учащиеся должны иметь не менее 30 календарных дней отдыха в течение учебного года.

Этой осенью школьники Днепра будут отдыхать в течение 30 октября — 5 ноября, так что каникулы будут длиться 7 календарных дней. За парты дети вернутся в понедельник, 6 ноября.

Ранее мы уже публиковали расписание каникул в 2023 году.

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