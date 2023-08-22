В ГумДепе Днепра назвали количество учеников, которые будут учиться онлайн и офлайн

20 августа истекли сроки приема заявлений от родителей о формате обучения детей.

По данным директора департамента гуманитарной политики ДГС Ксении Сушко, более 90% родителей направили свои заявления в школы.

Учебные заведения уже начали обрабатывать полученные заявления. По предварительным подсчетам, количество желающих учиться по тому или иному формату 50/50. Так что половина учеников хочет заниматься онлайн, а другая — ходить в школу.

Напомним, в этом году в школах Днепра будет действовать смешанный формат обучения. Часть уроков будут проводить в школах, остальные – онлайн. Есть возможность учиться дистанционно. Для этого будут созданы отдельные классы.

Что означает смешанная форма обучения?

Во время смешанной формы обучения часть предметов преподается очно, а остальные – дистанционно. Те предметы, которые будут вынесены на дистанционное обучение, будут преподаваться в синхронном режиме по расписанию, разработанному в каждом заведении.

Как будет проходить обучение?

Будет несколько смен. Это касается прежде всего детей, которые будут ходить в школу, ведь мест в укрытиях мало, поэтому нужно разделить время обучения на две смены.

1 смена – для 1-4 классов. Будут начинаться занятия в 8.00, продолжительность урока – 40 минут (для 1 класса – 35 минут), перерыв между уроками – 15 минут, завершение уроков в 11:25.

2 смена – для 5-11 классов. Начало занятий – в 12.00, продолжительность – 45 минут, перерыв между уроками – 10 минут, завершение уроков – 16.25.

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