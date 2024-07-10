Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В ГСЧС показали жуткие кадры поисково-спасательной работы на месте ракетного удара в Кривом Роге (видео)

В ГСЧС показали жуткие кадры поисково-спасательной работы на месте ракетного удара в Кривом Роге (видео)

Сегодня 11:50
просмотров

В ГСЧС показали, как происходила поисково-спасательная операция в Кривом Роге на месте ракетного удара 8 июля.

Новости Днепра про В ГСЧС показали жуткие кадры поисково-спасательной работы на месте ракетного удара в Кривом Роге (видео)

Оккупанты нанесли ракетный удар по Северному ГОКу. В результате удара погибли 10 человек, еще более 40 пострадали. Некоторые раненые до сих пор находятся в больницах с тяжелыми травмами. На месте вражеского прилета работали спасатели и врачи.

В ГСЧС показали жуткие кадры поисково-спасательной работы в Кривом Роге 8 июля. Видео опубликовал Государственный военизированный горноспасательный отряд ГСЧС, который вместе с другими подразделениями ГСЧС присоединился к разбору завалов и спасению пострадавших.

Напомним, 8 июля враг нанес удар по административному зданию Северного ГОКа. Там был поврежден холл столовой заводоуправления и выбиты окна. На месте возник пожар. По словам председателя облсовета Николая Лукашука, оккупанты ударили по гражданским людям в Кривом Роге, когда они были на работе. Погибли 10 человек. 9 июля в Кривом Роге объявили траур по погибшим.

Читайте также:

Новости Днепра про В ГСЧС показали жуткие кадры поисково-спасательной работы на месте ракетного удара в Кривом Роге (видео)Українська Новости Днепра про В ГСЧС показали жуткие кадры поисково-спасательной работы на месте ракетного удара в Кривом Роге (видео)Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как в 1980-х годах выглядела улица Королевы Елизаветы в Днепре: хаты-мазанки, гостиницы и дома высотой 1,5 этажа
    Новости Днепра
    Сегодня 12:23
    Как в 1980-х годах выглядела улица Королевы Елизаветы в Днепре: хаты-мазанки, гостиницы и дома высотой 1,5 этажа

    Улица Королевы Елизаветы в Днепре существовала еще до основания города.…

    В Днепре для абонентов ЦЭК ввели новые графики отключения света
    Новости Днепра
    Сегодня 11:47
    В Днепре для абонентов ЦЭК ввели новые графики отключения света

    Они будут действовать, когда нужно отключать сразу три очереди потребителей.

    В Днепре посреди улицы нашли обгоревший труп: комментарий полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 11:46
    В Днепре посреди улицы нашли обгоревший труп: комментарий полиции

    В Днепре вечером 4 июля прохожий наткнулся на жуткую находку.

    «Жизнь превратилась в испытания»: жители Днепра создали петицию против нерациональных отключений света
    Новости Днепра
    Сегодня 11:27
    «Жизнь превратилась в испытания»: жители Днепра создали петицию против нерациональных отключений света

    Днепряне обнародовали новую петицию.

    Последние новости

    Как в 1980-х годах выглядела улица Королевы Елизаветы в Днепре: хаты-мазанки, гостиницы и дома высотой 1,5 этажа
    Как в 1980-х годах выглядела улица Королевы Елизаветы в Днепре: хаты-мазанки, гостиницы и дома высотой 1,5 этажа

    Улица Королевы Елизаветы в Днепре существовала еще до основания города. Она находится в исторической местности слободы Половицы. Длина ее небольшая – всего 500 метров.

    Сегодня 12:23
    1
    просмотров
    В Днепре для абонентов ЦЭК ввели новые графики отключения света
    В Днепре для абонентов ЦЭК ввели новые графики отключения света

    Они будут действовать, когда нужно отключать сразу три очереди потребителей.

    Сегодня 11:47
    1
    просмотров
    В Днепре посреди улицы нашли обгоревший труп: комментарий полиции
    В Днепре посреди улицы нашли обгоревший труп: комментарий полиции

    В Днепре вечером 4 июля прохожий наткнулся на жуткую находку.

    Сегодня 11:46
    3
    просмотров
    «Жизнь превратилась в испытания»: жители Днепра создали петицию против нерациональных отключений света
    «Жизнь превратилась в испытания»: жители Днепра создали петицию против нерациональных отключений света

    Днепряне обнародовали новую петицию.

    Сегодня 11:27
    5
    просмотров
    На Днепропетровщине четверо детей заразились опасной инфекцией
    На Днепропетровщине четверо детей заразились опасной инфекцией

    В Синельниковском районе зафиксировали вспышку кишечной инфекции.

    Сегодня 11:12
    1
    просмотров
    В Днепре из-за аварийных работ отключили воду на некоторых улицах: адреса
    В Днепре из-за аварийных работ отключили воду на некоторых улицах: адреса

    В Днепре на ряде улиц снова возникли проблемы с водоснабжением.

    Сегодня 10:40
    6
    просмотров
    В парках Днепра искали взрывчатку
    В парках Днепра искали взрывчатку

    В Днепре снова проверяли информацию о заминировании.

    Сегодня 10:28
    1
    просмотров
    В Днепре мужчина «выписывал» военнообязанным справки о негодности за 17 тысяч долларов
    В Днепре мужчина «выписывал» военнообязанным справки о негодности за 17 тысяч долларов

    В Днепре мужчина наладил бизнес по выписке справок о снятии с военной службы.

    Сегодня 10:11
    4
    просмотров
    Атака на Никополь 10 июля: есть погибший и пострадавшие
    Атака на Никополь 10 июля: есть погибший и пострадавшие

    В Никополе в результате обстрела есть погибший и пострадавшие.

    Сегодня 09:50
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина украл у работницы гаражного кооператива сумку с деньгами
    На Днепропетровщине мужчина украл у работницы гаражного кооператива сумку с деньгами

    Полицейские Каменского задержали вора.

    Сегодня 09:39
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх