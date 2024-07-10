В ГСЧС показали жуткие кадры поисково-спасательной работы на месте ракетного удара в Кривом Роге (видео)

Оккупанты нанесли ракетный удар по Северному ГОКу. В результате удара погибли 10 человек, еще более 40 пострадали. Некоторые раненые до сих пор находятся в больницах с тяжелыми травмами. На месте вражеского прилета работали спасатели и врачи.
В ГСЧС показали жуткие кадры поисково-спасательной работы в Кривом Роге 8 июля. Видео опубликовал Государственный военизированный горноспасательный отряд ГСЧС, который вместе с другими подразделениями ГСЧС присоединился к разбору завалов и спасению пострадавших.
Напомним, 8 июля враг нанес удар по административному зданию Северного ГОКа. Там был поврежден холл столовой заводоуправления и выбиты окна. На месте возник пожар. По словам председателя облсовета Николая Лукашука, оккупанты ударили по гражданским людям в Кривом Роге, когда они были на работе. Погибли 10 человек. 9 июля в Кривом Роге объявили траур по погибшим.
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