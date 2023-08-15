В Громраде Днепра рассказали, как горожанам получить компенсацию за индивидуальное отопление

Жителям предложили перейти на индивидуальное отопление и пообещали компенсацию.
Как именно ее можно получить, рассказали в Громадской раде Днепра.
В первую очередь днепряне должны обратиться в департамент жилищного хозяйства Днепровского горсовета. При себе нужно иметь следующие документы:
В Громраде отметили, что неважно, какой именно котел установлен – электрический или газовый.
Вам компенсируют стоимость индивидуального отопления, которое вы купили, в сумме до 100 000 гривен.
Если у вас нет денег, чтобы купить котел, вы можете обратиться за помощью в департамент соцзащиты Днепровского горсовета, — говорится в сообщении.
Если у вас есть дополнительные вопросы, обращайтесь по телефону: (056) 778 12 19.
Здесь вы можете посмотреть, какие именно дома будут отключены от централизованного теплоснабжения:
Читайте также:
Автор:
Сегодня в Днепре родители, которые определились с формой обучения для…
В Днепре нет зоопарков, где в неволе бы содержались дикие…
Небольшие старинные дома, возведенные в конце 1890-х годов до сих…
В Днепре до трех человек возросло количество пострадавших в результате…
Сегодня в Днепре родители, которые определились с формой обучения для своих детей, могут подать в школу соответствующие заявления.
В Днепре нет зоопарков, где в неволе бы содержались дикие звери. Зооуголок на Монастырском острове был ликвидирован в 2016 году, а его обитатели отправились в разные уголки Украины и живут в лучших, чем на острове условиях. Когда-то в Днепре планировали…
На Днепропетровщине будут судить солдата, подозреваемого в убийстве своих товарищей.
Недавно в Днепре в городской многопрофильной клинической больнице матери и ребенка имени Руднева произошла чрезвычайная ситуация: пациенты получили тяжелую побочную реакцию на медпрепарат, который применялся при проведении оперативных вмешательств. Речь идет о медпрепарате для внутривенного наркоза.
Криворожгаз подозревается в хищении голубого топлива из газотранспортной системы Украины.
Небольшие старинные дома, возведенные в конце 1890-х годов до сих пор можно увидеть на улицах Днепра. Часть их них находится в очень плохом состоянии – от зданий буквально осталась только одна или две стены фасада, от некоторых – только «коробка»…
В Днепре до трех человек возросло количество пострадавших в результате ракетного удара.
Магазин женской одежды в Днепре в третий раз страдает от ракетной атаки.
В Украине планируют легализовать порно.
Сегодня ночью россияне атаковали Днепр ракетами.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!