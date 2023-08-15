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  • В Громраде Днепра рассказали, как горожанам получить компенсацию за индивидуальное отопление

В Громраде Днепра рассказали, как горожанам получить компенсацию за индивидуальное отопление

Сегодня 14:59
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Еще в 2021 году в Днепре решили отключить от централизованного теплоснабжения 1056 многоквартирных домов.

Новости Днепра про В Громраде Днепра рассказали, как горожанам получить компенсацию за индивидуальное отопление

Жителям предложили перейти на индивидуальное отопление и пообещали компенсацию.

Как именно ее можно получить, рассказали в Громадской раде Днепра.

В первую очередь днепряне должны обратиться в департамент жилищного хозяйства Днепровского горсовета. При себе нужно иметь следующие документы:

  1. Копия паспорта и ИНН.
  2. Справка по ЕРЦ об отсутствии задолженности по коммунальным платежам: вода, тепло, квартплата и мусор.
  3. Документ, подтверждающий покупку оборудования (чек, квитанция).
  4. Акт о выполнении работ по установке указанного оборудования в доме.
  5. Согласие на обработку персональных данных.

В Громраде отметили, что неважно, какой именно котел установлен – электрический или газовый.

Вам компенсируют стоимость индивидуального отопления, которое вы купили, в сумме до 100 000 гривен.
Если у вас нет денег, чтобы купить котел, вы можете обратиться за помощью в департамент соцзащиты Днепровского горсовета, — говорится в сообщении.

Если у вас есть дополнительные вопросы, обращайтесь по телефону: (056) 778 12 19.

Здесь вы можете посмотреть, какие именно дома будут отключены от централизованного теплоснабжения:

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