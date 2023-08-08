В горсовете рассказали, будут ли в этом году в Днепре линейки 1 сентября

Напомним, в Днепре планируют вернуть очное обучение – более важные предметы будут преподавать в школе, менее важные – онлайн. При этом форму обучения своих детей выбирают родители.
Недавно в городском совете рассказали, будут ли в этом году линейки 1 сентября.
По словам Елены Яковенко, заместителя начальника управления образования департамента гуманитарной политики горсовета, все зависит от ситуации с безопасностью.
В прошлом году мы поддерживали праздничный дух. Директора проводили встречи онлайн. Некоторые из первоклашек приходили познакомиться с учителем. В этом году будем смотреть. Безопасность и жизнь детей превыше всего. Будет все хорошо – будем проводить. Но мы понимаем, что большие линейки не рекомендованы. Можно собраться небольшими группами с учетом посадочных мест в укрытии. Возможно, это будут выборочные классы – например, первые и одиннадцатые. Или несколько параллелей, чтобы минимизировать риски, – сказала она.
Напомним, ранее мы писали, нужно ли проходить школьникам Днепра медосмотр и приносить в школу справку.
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