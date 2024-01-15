В горсовете Днепра опровергли создание в городе групп розыска и участков оповещения

В Днепре все же не будут создаваться участки оповещения и группы по розыску военнообязанных.

Об этом идет речь в сообщении на сайте горсовета Днепра.

Как пояснили в пресс-службе Днепровского горсовета, проект действительно был. Документ опубликовали на сайте 12 января. Однако во время его обсуждения решение не прошло соответствующей экспертизы.

На рассмотрение исполкома проект не выносили. И, конечно, не утверждали, поскольку на документе еще не было соответствующих подписей и печатей, о чем мы писали раньше.

Сейчас документа на сайте уже нет, хотя утром его можно было найти.

Опровержение! Просьба ко всем СМИ вместе с telegram-каналами и другими социальными сетями опровергнуть свои публикации по поводу следующего проекта решения. 12 января 2024 на официальном сайте Днепровского городского совета был опубликован проект решения исполкома «О создании участков оповещения и организации оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов на территории г. Днепра в особый период». Этот проект решения не прошел соответствующую экспертизу, а после проверки был удален из перечня проектов решений исполкома, — говорится в сообщении.

Поэтому создание специальных участков оповещения или групп розыска военнообязанных не будет.

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