В горсовете Днепра объяснили, почему не все первоклассники получили ученические билеты

В Днепре 80% первоклассников уже получили ученические билеты. Но есть те, кто до сих пор этого не сделали. Среди причин задержки выдачи документа – предоставление родителями неполной информации в анкете ребенка, загружено фото в плохом качестве или несвоевременно заполнена анкета на получение ученического.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Еще раз обращаемся к родителям ответственно отнестись к процедуре получения личного удостоверения каждого ученика. Нужно заполнить анкету по ссылке или предоставить ее бумажный вариант в школу. Если ребенок потерял ученический, нужно написать заявление о потере билета и предоставить его своему классному руководителю. Повторное изготовление документа будет через 3 календарных месяца с момента поступления заявления. При переходе ребенка в другое заведение нужно обратиться к директору новой школы, чтобы он предоставил заявление-подтверждение о переходе. Затем ученический отправляется на печать, — говорится в сообщении.
Если у вас есть вопросы относительно получения ученического билета, можно обращаться на горячую линию коммунального предприятия «єДніпро» по номерам: 063-876-94-49, 067-876-94-49, 050-876-94-49 с 09:00 до 18:00 с понедельника по четверг и с 09:00 до 16:45 в пятницу.
Напомним, ученический билет в Днепре дает право на бесплатный проезд в электротранспорте и 25% скидку – автобусными маршрутами. А еще родители школьников, у которых уже есть ученический, могут с помощью Viber- или Telegram-ботов ежедневно контролировать посещение ребенком школы, питание в заведении, видеть учебное расписание и т.д.
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