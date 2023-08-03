В городке на Днепропетровщине построят площадку для скейтборда за 1,7 млн

В Апостоловом на Днепропетровщине собрались построить площадку для скейборда.

На днях на городской Instagram-странице появилась новость о том, что начинается строительство площадки для скейборда в центральном парке Апостолово. Как оказалось позже, на это собираются потратить 1,7 миллиона гривен. Об этом говорится в тендере, опубликованном на сайте Рrozorro.

Еще в июне исполнительный комитет Апостоловского городского совета объявил торги на сайте госзакупок, в ходе которых планировали выбирать компанию, которая проведет реконструкцию части центрального парка под площадку для скейтборда.

Стоимость услуг составляет 1 миллион 734 тысячи 467 гривен.

Торги уже завершились, и работы по реконструкции начались. Готовую площадку должны открыть до 1 сентября.

Реконструкцию вызвалась провести только одна компания, которая и стала победителем. Это ООО «Креатор компани», предложившее провести работы стоимостью 1 миллион 678 тысяч 730 гривен 40 копеек.

На сайте Youcontrol отмечается, что «Креатор компани» зарегистрировано в Киевской области. В этом году общество получило госзаказов на сумму в 7 574 504 гривен.

Исполнитель должен разместить на площадке такие элементы как квотер, бенка, фанбокс, профильный рейл, наклонный менуал и т.д. Схематически это выглядит так:

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