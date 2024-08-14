В городе на Днепропетровщине из-за нехватки водителей могут исчезнуть некоторые автобусные маршруты

Местные транспортные активисты бьют тревогу — есть угроза, что некоторые городские автобусные маршруты исчезнут. Причина этого – нехватка водителей, в частности из-за мобилизации.
Скоро могут прекратить свое существование автобусные маршруты №228 и №228-а, сообщает «На Часі».
В настоящее время работает только один автобус №228, который едет с интервалом в 4 часа — от Площади Защитников Украины до улицы Андрея Божко (бывшая Доватора, СевГОК). Местный активист отмечает, что маршрут стал «слабым звеном», поскольку имеет альтернативные пути — в некоторые районы города без автобусов не добраться.
Напомним, ранее мэр Днепра также заявлял, что в городе могут начаться проблемы с транспортом из-за мобилизации водителей.
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