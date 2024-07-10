В городе на Днепропетровщине планируют повысить тарифы на отопление

В Кривом Роге планируют поднять тарифы на тепло в новом отопительном сезоне.

Тарифы на отопление могут увеличиться в отопительном сезоне 2024/2025 для населения, бюджетных учреждений и других потребителей. Среди основных причин – рост стоимости электроэнергии, водоснабжения и водоотведения.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Криворожского горсовета.

Там отметили, что для населения предлагают следующие тарифы: 3424 грн/Гкал с ЦТП и 3167 грн/Гкал без ЦТП, что составляет увеличение более чем на 14% и 12% соответственно. Для бюджетных учреждений повышение составит более 18-20%, для других потребителей – более 32-33%, религиозных учреждений – более 16% без ЦТП.

«КПТМ «Криворожтеплосеть» обратилась в исполком Криворожского горсовета и Новопольского сельсовета с заявлениями и комплектами документов по установлению новых тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку тепловой энергии для категорий потребителей», — говорится в документе городского совета.

Решение о повышении тарифов еще должен поддержать исполком Криворожского горсовета.

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