В городе на Днепропетровщине планируют повысить тарифы на отопление

Тарифы на отопление могут увеличиться в отопительном сезоне 2024/2025 для населения, бюджетных учреждений и других потребителей. Среди основных причин – рост стоимости электроэнергии, водоснабжения и водоотведения.
Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Криворожского горсовета.
Там отметили, что для населения предлагают следующие тарифы: 3424 грн/Гкал с ЦТП и 3167 грн/Гкал без ЦТП, что составляет увеличение более чем на 14% и 12% соответственно. Для бюджетных учреждений повышение составит более 18-20%, для других потребителей – более 32-33%, религиозных учреждений – более 16% без ЦТП.
«КПТМ «Криворожтеплосеть» обратилась в исполком Криворожского горсовета и Новопольского сельсовета с заявлениями и комплектами документов по установлению новых тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку тепловой энергии для категорий потребителей», — говорится в документе городского совета.
Решение о повышении тарифов еще должен поддержать исполком Криворожского горсовета.
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