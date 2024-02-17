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В городе Каменское разыскивают собачку, которая пропала из-за ДТП

Сегодня 14:36
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В городе Каменское волонтеры разыскивают пропавшую собачку.

Новости Днепра про В городе Каменское разыскивают собачку, которая пропала из-за ДТП

Четвероногий исчез в результате серьезного ДТП, которое произошло на мосту с левого на правый берег.

В аварии людей зажало внутри салона, а собачка породы «ши-тцу» наверняка сбежала.

Просьба ко всем, кому что-то известно о нынешнем местонахождении животного, или может кто-то видел, кто именно его забрал, позвонить по номеру 0 (63) 631 28 79, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo потерял управление и столкнулся с бетонным забором. В результате аварии травмы получили водитель и пассажир автомобиля, они оказались в ловушке внутри салона.

Сегодня мы также сообщали, что На Днепропетровщине в результате ДТП пострадали двое подростков.

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Новости Днепра про В городе Каменское разыскивают собачку, которая пропала из-за ДТПУкраїнська Новости Днепра про В городе Каменское разыскивают собачку, которая пропала из-за ДТПРусский

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