В городе Каменское разыскивают собачку, которая пропала из-за ДТП

Четвероногий исчез в результате серьезного ДТП, которое произошло на мосту с левого на правый берег.
В аварии людей зажало внутри салона, а собачка породы «ши-тцу» наверняка сбежала.
Просьба ко всем, кому что-то известно о нынешнем местонахождении животного, или может кто-то видел, кто именно его забрал, позвонить по номеру 0 (63) 631 28 79, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo потерял управление и столкнулся с бетонным забором. В результате аварии травмы получили водитель и пассажир автомобиля, они оказались в ловушке внутри салона.
Сегодня мы также сообщали, что На Днепропетровщине в результате ДТП пострадали двое подростков.
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