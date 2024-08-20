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В горах Закарпатья спасали замерзшую семью из Каменского

Сегодня 11:28
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В Закарпатье спасали семью из Каменского, которая замерзла в горах.

Новости Днепра про В горах Закарпатья спасали замерзшую семью из Каменского

Двое взрослых и детей спустили с горы Близнец горные спасатели. Все произошло вечером 19 августа.

Как сообщили в ГСЧС Закарпатья, на линию 112 поступило сообщение о том, что во время следования по туристическому маршруту в группы из 4-х туристов ухудшилось самочувствие и им необходима помощь.

Как оказалось впоследствии, семья из Каменского на Днепропетровщине спускалась с горы Близница в сторону села Квасы, однако на полпути их застал сильный ливень. Злую шутку с путешественниками сыграло отсутствие теплой одежды. Младший ребенок — 8-летняя девочка, сильно замерзла, поэтому родители приняли решение обратиться за помощью в экстренные службы.

Вскоре на встречу семьи вышли специалисты горного поисково-спасательного отделения села Квасы и уже в 19.40 встретились с пострадавшими. Поскольку в оказании медицинской помощи необходимости не было, участники похода были доставлены во временное место жительства.

Новости Днепра про В горах Закарпатья спасали замерзшую семью из Каменского

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