В Германии взяли под стражу подозреваемого в убийстве 9-летней Валерии из Днепропетровщины

Вероятного убийцу 9-летней Валерии нашли и заключили под стражу в Германии.

10 июля стало известно о том, что подозреваемый в убийстве девятилетней Валерии из Днепропетровщины находится под стражей в Саксонии, его экстрадировали из Чехии.

О ходе расследования написало издание Saechsische.de. Отмечается, что ныне подозреваемый молчит по поводу всех обвинений и находится под стражей в Саксонии (Германия).

Подозреваемого по делу убитой девятилетней Валерии перевезли в Германию. Чешские полицейские утром передали 36-летнего мужчину немецким коллегам на пограничном переходе в Петровице. Мужчину в полдень привезли в Хемницу, где доставили следователю судьи, пишет издание.

В убийстве девятилетней девочки подозревается 36-летний гражданин Молдовы. По словам следствия, доказательств сексуального насилия нет.

Напомним, девятилетняя Валерия бесследно исчезла 3 июня по дороге в школу. Поиски продолжались больше недели. К поисковой операции привлекли несколько сотен полицейских с применением вертолетов, дронов, служебных собак и водолазов.

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