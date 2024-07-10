В Германии взяли под стражу подозреваемого в убийстве 9-летней Валерии из Днепропетровщины

10 июля стало известно о том, что подозреваемый в убийстве девятилетней Валерии из Днепропетровщины находится под стражей в Саксонии, его экстрадировали из Чехии.
О ходе расследования написало издание Saechsische.de. Отмечается, что ныне подозреваемый молчит по поводу всех обвинений и находится под стражей в Саксонии (Германия).
Подозреваемого по делу убитой девятилетней Валерии перевезли в Германию. Чешские полицейские утром передали 36-летнего мужчину немецким коллегам на пограничном переходе в Петровице. Мужчину в полдень привезли в Хемницу, где доставили следователю судьи, пишет издание.
В убийстве девятилетней девочки подозревается 36-летний гражданин Молдовы. По словам следствия, доказательств сексуального насилия нет.
Напомним, девятилетняя Валерия бесследно исчезла 3 июня по дороге в школу. Поиски продолжались больше недели. К поисковой операции привлекли несколько сотен полицейских с применением вертолетов, дронов, служебных собак и водолазов.
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