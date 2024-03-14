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  • В Германии убили 27-летнюю украинскую беженку, ее мать и дочь пропали без вести

В Германии убили 27-летнюю украинскую беженку, ее мать и дочь пропали без вести

Сегодня 11:24
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В Германии убили 27-летнюю украинку, а ее мать и маленькую дочь, которой всего пять недель, до сих пор не могут найти.
Новости Днепра про В Германии убили 27-летнюю украинскую беженку, ее мать и дочь пропали без вести

Фото Bild.

Об этом сообщает издание Bild.

Отмечается, что тело беженки из Украины нашли на дамбе реки Рейн возле города Хоккенхайм. По предварительной версии следствия, украинка погибла насильственной смертью. Ранее она считалась пропавшей без вести.

Мать убитой женщины и ее новорожденная дочь, которой всего пять недель, пропали без вести. Сейчас их разыскивает полиция. По данным издания, мать убитой — 51-летнюю Марину Стеценко — считают свидетелем убийства дочери.

Продолжается расследование для установления точных обстоятельств преступления.

Напомним, ранее мы писали, что скончался второй украинский баскетболист, на которого напали подростки в Германии.

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Новости Днепра про В Германии убили 27-летнюю украинскую беженку, ее мать и дочь пропали без вестиУкраїнська Новости Днепра про В Германии убили 27-летнюю украинскую беженку, ее мать и дочь пропали без вестиРусский

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