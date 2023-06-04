В Генштабе сообщили, какой именно ракетой ударили по пригороду Днепра

Вчерашняя атака унесла жизнь ребенка.

3 июня россияне атаковали городок Подгородное в пригороде Днепра. По данным очевидцев, взрыв прогремел до тревоги. Как позже уточнили в ОВА, ракета попала между двумя двухэтажками. В разрушенных зданиях вспыхнул пожар, который оперативно потушили спасатели.

Как уточнили в Генштабе ВСУ, по пригороду Днепра ударили ракетой Искандер-К.

«В минувшие сутки противник нанес 2 ракетных удара по Донецкой и Днепропетровской областях, в частности, применив ОТРК Искандер. Одной ракетой «Искандер-К» попал по пригороду Днепра – поврежден двухэтажный жилой дом», — говорится в утренней постройке Генштаба.

В результате атаки пострадали 22 человека, а ночью из-под завалов вытащили тело 2-летней девочки. Кроме этого, удалось спасти троих мужчин и женщину. Все они в больнице.

Напомним, на прошлой неделе Искандером ударили по больнице в Днепре. Тогдашняя атака унесла жизни трех человек, еще несколько десятков получили ранения.

Отметим, что Искандер – это наземный ракетный комплекс, стреляющий баллистическими и крылатыми ракетами. Снаряды такого типа летят по баллистической траектории, поэтому их трудно обнаружить силам ПВО.

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