В Генштабе официально подтвердили потерю F-16 и гибель пилота

Украина потеряла первый самолет F-16

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что F-16 потерпел крушение, а пилот погиб. Там сообщили, что это произошло во время отражения ракетного удара сил РФ 26 августа.

Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб, — добавили там.

Для выяснения причин аварии назначили спецкомиссию.

В Воздушных силах ВСУ до этого сообщили, что, защищая нашу страну 26 августа, погиб летчик Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Алексей Месь.

Он героически провел свое последнее сражение в небе. Двадцать шестого августа Алексей во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатых ракеты и один ударный БпЛА. Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни, — говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

29 августа прошло прощание с Алексеем.

Проститься с ним пришли его собратья-летчики, командиры и подчиненные, друзья и коллеги, сотни простых украинцев. Почитание с неба павшего пилота отдала пара истребителей МиГ-29. Полет над процессией совершили боевые друзья Алексея. Приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины подполковнику Алексею Месю присвоено воинское звание полковник посмертно. Мы потеряли надежного друга и сильного воина. Но не потеряли силы, воли и стремление бороться, воевать и побеждать. В нашем справедливом деле мы отомстим врагу всего и всех, — отметили в Воздушных силах ВСУ.

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