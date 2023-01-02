В гараже Никополя обнаружили в автомобиле тела парня и девушки

Инцидент произошел около 12 часов ночи. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.
По предварительной информации, парень и девушка отравились угарным газом. Все обстоятельства и детали происшествия установят полицейские.
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