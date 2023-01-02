В гараже Никополя обнаружили в автомобиле тела парня и девушки

В понедельник, 2 января, в Никополе в гаражном кооперативе обнаружили тела двух человек. Ими оказался парень и девушка. Пока причины смерти выясняют.

Инцидент произошел около 12 часов ночи. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, парень и девушка отравились угарным газом. Все обстоятельства и детали происшествия установят полицейские.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: