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В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, — Генштаб

Сегодня 08:00
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Оккупанты наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили 41 атаку противника.

Новости Днепра про В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, - Генштаб

За прошедшие сутки россияне нанесли 19 ракетных ударов (нашими защитниками успешно уничтожено 15 вражеских крылатых ракет типа Х-101 и Х-555), 17 авиационных ударов, совершили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Есть погибшие и раненые среди гражданских, в том числе дети. Разрушены и повреждены жилые многоэтажки, частные жилые дома, школы, больницы, детские сады и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения врагом ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

  • На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования врагом наступательных группировок не обнаружено.
  • На Северском и Слобожанском направлениях за сутки враг нанес авиаудар управляемыми авиабомбами по населенному пункту Лизуновка Черниговской области, погиб ребенок. Обстрелял населенные пункты Леоновка, Красный Хутор, Карповичи, Гремяч и Новгород-Северский Черниговской области; Середина-Буда, Шостка, Ходыно, Искрисковщина, Волфино, и Садки Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Стрелка и Домашнее Харьковской области.
  • На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.
  • На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского и Белогоровки. Нанес авиаудару по Белогоровке, Григоровке и Спорному. Артиллерийским обстрелам противника подверглись Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области, и Верхнекаменное, Спорное Донецкой.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. Нанес авиационный удар по Бахмуту и Белой Горе. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Южное Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. Нанес авиаудару по Авдеевке. Обстрелял Ласточкино, Северное, Первомайское и Карловку Донецкой области.
  • На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеских обстрелов потерпела также Георгиевка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Обстрелял Угледар, Богоявленку и Новоукраинку Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстреливают населённые пункты. Среди них – Времовка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки и Зеленая Роща на Запорожье; Никополь Днепропетровской области, а также Ивановское, Казацкое, Осокоровка, Золотая Балка, Качкаровка, Республиканец, Берислав, Веселое, Одрадокаменка, Тягинка, Белозерка, Кизомыс и город Херсон.

Авиация Сил обороны уничтожила 3 российских зенитно-ракетных комплекса и нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава окупантов. Также сбит вражеский разведывательный БпЛА типа «Орлан-10».

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Новости Днепра про В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, - ГенштабРусский

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