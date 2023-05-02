В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, — Генштаб
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, — Генштаб
Сегодня 08:00
просмотров
Оккупанты наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили 41 атаку противника.
За прошедшие сутки россияне нанесли 19 ракетных ударов (нашими защитниками успешно уничтожено 15 вражеских крылатых ракет типа Х-101 и Х-555), 17 авиационных ударов, совершили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Есть погибшие и раненые среди гражданских, в том числе дети. Разрушены и повреждены жилые многоэтажки, частные жилые дома, школы, больницы, детские сады и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения врагом ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования врагом наступательных группировок не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях за сутки враг нанес авиаудар управляемыми авиабомбами по населенному пункту Лизуновка Черниговской области, погиб ребенок. Обстрелял населенные пункты Леоновка, Красный Хутор, Карповичи, Гремяч и Новгород-Северский Черниговской области; Середина-Буда, Шостка, Ходыно, Искрисковщина, Волфино, и Садки Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Стрелка и Домашнее Харьковской области.
На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского и Белогоровки. Нанес авиаудару по Белогоровке, Григоровке и Спорному. Артиллерийским обстрелам противника подверглись Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области, и Верхнекаменное, Спорное Донецкой.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. Нанес авиационный удар по Бахмуту и Белой Горе. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Южное Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. Нанес авиаудару по Авдеевке. Обстрелял Ласточкино, Северное, Первомайское и Карловку Донецкой области.
На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеских обстрелов потерпела также Георгиевка Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Обстрелял Угледар, Богоявленку и Новоукраинку Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстреливают населённые пункты. Среди них – Времовка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки и Зеленая Роща на Запорожье; Никополь Днепропетровской области, а также Ивановское, Казацкое, Осокоровка, Золотая Балка, Качкаровка, Республиканец, Берислав, Веселое, Одрадокаменка, Тягинка, Белозерка, Кизомыс и город Херсон.
Авиация Сил обороны уничтожила 3 российских зенитно-ракетных комплекса и нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава окупантов. Также сбит вражеский разведывательный БпЛА типа «Орлан-10».
Днепропетровская область в трауре. Умер атаман Криничанского казацкого Полка Днепропетровского казацкого объединения, генерал-хорунжий казачества, председатель общества СООО "Лада" Анатолий Иванович Титкин. Ему было 76 лет.
В сети опубликовали фото детей, которые стали жертвами ракетного удара по многоэтажке в Умани Черкасской области. Совершив очередной террористический акт 28 апреля, государство-террорист Россия убило 6 маленьких украинцев.
Использование материалов сайта без разрешения владельца, допускается при условии размещения в тексте обязательной ссылки на сайт dnepr.info, открытой для поисковых систем.
Для печатных изданий с формулировкой "по материалам dnepr.info"