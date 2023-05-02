В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, — Генштаб

Оккупанты наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили 41 атаку противника.

За прошедшие сутки россияне нанесли 19 ракетных ударов (нашими защитниками успешно уничтожено 15 вражеских крылатых ракет типа Х-101 и Х-555), 17 авиационных ударов, совершили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Есть погибшие и раненые среди гражданских, в том числе дети. Разрушены и повреждены жилые многоэтажки, частные жилые дома, школы, больницы, детские сады и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения врагом ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования врагом наступательных группировок не обнаружено.

направлениях признаков формирования врагом наступательных группировок не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях за сутки враг нанес авиаудар управляемыми авиабомбами по населенному пункту Лизуновка Черниговской области, погиб ребенок. Обстрелял населенные пункты Леоновка, Красный Хутор, Карповичи, Гремяч и Новгород-Северский Черниговской области; Середина-Буда, Шостка, Ходыно, Искрисковщина, Волфино, и Садки Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Стрелка и Домашнее Харьковской области.

направлениях за сутки враг нанес авиаудар управляемыми авиабомбами по населенному пункту Лизуновка Черниговской области, погиб ребенок. Обстрелял населенные пункты Леоновка, Красный Хутор, Карповичи, Гремяч и Новгород-Северский Черниговской области; Середина-Буда, Шостка, Ходыно, Искрисковщина, Волфино, и Садки Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Стрелка и Домашнее Харьковской области. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области. На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского и Белогоровки. Нанес авиаудару по Белогоровке, Григоровке и Спорному. Артиллерийским обстрелам противника подверглись Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области, и Верхнекаменное, Спорное Донецкой.

направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского и Белогоровки. Нанес авиаудару по Белогоровке, Григоровке и Спорному. Артиллерийским обстрелам противника подверглись Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области, и Верхнекаменное, Спорное Донецкой. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. Нанес авиационный удар по Бахмуту и Белой Горе. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Южное Донецкой области.

направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. Нанес авиационный удар по Бахмуту и Белой Горе. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Южное Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. Нанес авиаудару по Авдеевке. Обстрелял Ласточкино, Северное, Первомайское и Карловку Донецкой области.

направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. Нанес авиаудару по Авдеевке. Обстрелял Ласточкино, Северное, Первомайское и Карловку Донецкой области. На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеских обстрелов потерпела также Георгиевка Донецкой области.

направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеских обстрелов потерпела также Георгиевка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Обстрелял Угледар, Богоявленку и Новоукраинку Донецкой области.

направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Обстрелял Угледар, Богоявленку и Новоукраинку Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстреливают населённые пункты. Среди них – Времовка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки и Зеленая Роща на Запорожье; Никополь Днепропетровской области, а также Ивановское, Казацкое, Осокоровка, Золотая Балка, Качкаровка, Республиканец, Берислав, Веселое, Одрадокаменка, Тягинка, Белозерка, Кизомыс и город Херсон.

Авиация Сил обороны уничтожила 3 российских зенитно-ракетных комплекса и нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава окупантов. Также сбит вражеский разведывательный БпЛА типа «Орлан-10».

Читайте также:

Українська Русский

Автор: