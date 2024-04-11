В джинсах и худи: в Днепре на Покровском выгуливали обезьянку (ВИДЕО)

В Днепре на ж/м Покровский или как его до сих пор называют местные — Коммунаре, выгуливали обезьянку.
Необычного домашнего любимца заметили вместе с его хозяйкой. Обезьянка, одетая в джинсы и худи, сидела на лавочке рядом с хозяйкой.
Вот такие у нас на Коммунаре домашние питомцы. Кто-то гуляет с котиком, собакой, а кто-то – с обезьяной, – комментирует автор видео.
Это не первый раз, когда жители Днепра выходят на улицу вместе со своими необычными животными. Раньше в одном из скверов мужчина гулял с удавом, а в Прибрежном выгуливали питона.
Кроме этого, на улицах Днепра замечали женщину, которая ходила вместе с гусаком в сапогах.
Видео: тг-канал Дніпро Оперативний.
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