В «Дие» можно будет узнать, освободили ли военного из плена

В приложении "Дия" можно будет получать информацию от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

В публикации он отмечает, что родные военнопленных все чаще становятся жертвами мошеннических манипуляций, например, обещают телефонный разговор с пленником, его возвращение из плена или даже тела погибшего. Все эти «услуги» фейковые и стоят больших денег. Конечно, после получения оплаты аферисты просто исчезают или придумывают причины, по которым они не смогли сдержать обещание.

Чтобы защитить семьи от этого беспорядка, теперь все уведомления из кабинета из Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными будут в Действии, — идётся в сообщении.

Итак, новая функция позволит родным пленных или пропавших без вести подать заявление в личном кабиненте на сайте Координационного штаба. В дальнейшем в приложение «Дия» поступит одно из следующих уведомлений:

заявление подтвердили;

к делу добавили информацию;

человека уволили из плена.

Если человек считался пропавшим без вести, а затем удалось подтвердить, что он в плену, — тоже будет оповещение в Дие, — пишет Федоров.

Кроме того, ранее о случаях мошенничества в отношении родственников военнопленных доложили в Координационном штабе по вопросам обращения военнопленных. В публикации отметили, что мошенники находят родственников пленных через социальные сети, а затем за вознаграждение предлагают передачу медикаментов, одежды, продуктов или организацию телефонного звонка. В сообщении призывают к обращению в Координационный штаб или Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ в случае получения подобных сообщений. Это можно сделать по телефону: (067) 650-83-32; (098) 087-36-01. Также они работают через Viber, WhatsApp, Telegram.

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