Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В двух районах Днепра всю неделю будут «отрезать» должникам водоснабжение

Сегодня 11:14
просмотров

В Днепре снова будут отключать воду должникам.

Новости Днепра про В двух районах Днепра всю неделю будут

С 16 по 20 сентября представители КП «Днепропроводоканал» проведут запланированные отключения услуги водоснабжения потребителям-должникам. «Отрезают» воду как жителям многоквартирных домов, так и владельцам частных домовладений.

Многоквартирные дома

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Нижньодніпровськийвул. Сонячна Набережна, буд. 6014270 970,19
2Нижньодніпровськийвул. Любарського, буд. 84А10132 970,48
3Центральнийвул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 3215198 636,34
4Центральнийпр. Дмитра Яворницького, буд. 8813140 769,85
5Центральнийпр. Дмитра Яворницького, буд. 1131185 803,14
6Центральнийвул. Князя Володимира Великого, буд. 36455 043,25

 

Частный сектор

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Нижньодніпровськийвул. Гірничорудна15 494,06
2Нижньодніпровськийвул. Динника230 222,09
3Нижньодніпровськийвул. Петра Лайка148 533,53
4Нижньодніпровськийвул. Прапорна227 522,55
5Нижньодніпровськийвул. Юрія Шевельова252 358,39
6Нижньодніпровськийвул. Івана Пулюя19 316,40
7Нижньодніпровськийвул. Запорізька224 421,64
8Нижньодніпровськийвул. Канівська128 077,66
9Нижньодніпровськийвул. Миколи Самійленка19 431,14
10Нижньодніпровськийвул. Василя Тютюнника17 497,67
11Нижньодніпровськийвул. Галини Мазепи115 863,60
12Нижньодніпровськийвул. Олекси Гірника120 149,22
13Нижньодніпровськийвул. Олександра Олеся111 823,43

 

Избежать отключений можно, оплатив задолженность или договорившись о реструктуризации долга с КП «Днепропроводоканал».

Читайте также:

Новости Днепра про В двух районах Днепра всю неделю будут Українська Новости Днепра про В двух районах Днепра всю неделю будут Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Будет сносить с ног: в Днепре и области предупредили о штормовом ветре
    Новости Днепра
    Сегодня 11:39
    Будет сносить с ног: в Днепре и области предупредили о штормовом ветре

    Жителей Днепра и области предупреждают о сильном ветре.

    Экскурсии и лотерея: в Днепре на выходных будет работать ботсад
    Новости Днепра
    Сегодня 10:42
    Экскурсии и лотерея: в Днепре на выходных будет работать ботсад

    В Днепре жителей на выходных приглашают в ботсад.

    По всей Днепропетровщине шестые сутки ищут пропавшего 15-летнего парня
    Новости Днепра
    Сегодня 10:24
    По всей Днепропетровщине шестые сутки ищут пропавшего 15-летнего парня

    15-летнего Никиту Величенко из Каменского все еще не нашли.

    В список территорий, где идут боевые действия, внесли еще одну громаду на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 10:02
    В список территорий, где идут боевые действия, внесли еще одну громаду на Днепропетровщине

    Межевскую громаду на Днепропетровщине внесли в список территорий, где идут…

    Последние новости

    Будет сносить с ног: в Днепре и области предупредили о штормовом ветре
    Будет сносить с ног: в Днепре и области предупредили о штормовом ветре

    Жителей Днепра и области предупреждают о сильном ветре.

    Сегодня 11:39
    1
    просмотров
    Экскурсии и лотерея: в Днепре на выходных будет работать ботсад
    Экскурсии и лотерея: в Днепре на выходных будет работать ботсад

    В Днепре жителей на выходных приглашают в ботсад.

    Сегодня 10:42
    2
    просмотров
    По всей Днепропетровщине шестые сутки ищут пропавшего 15-летнего парня
    По всей Днепропетровщине шестые сутки ищут пропавшего 15-летнего парня

    15-летнего Никиту Величенко из Каменского все еще не нашли.

    Сегодня 10:24
    1
    просмотров
    В список территорий, где идут боевые действия, внесли еще одну громаду на Днепропетровщине
    В список территорий, где идут боевые действия, внесли еще одну громаду на Днепропетровщине

    Межевскую громаду на Днепропетровщине внесли в список территорий, где идут боевые действия.

    Сегодня 10:02
    3
    просмотров
    В Кривом Роге 14-летний парень выстрелил себе в голову из ружья
    В Кривом Роге 14-летний парень выстрелил себе в голову из ружья

    В Кривом Роге произошла трагедия.

    Сегодня 09:16
    4
    просмотров
    Враг ночью атаковал дронами Днепр и область
    Враг ночью атаковал дронами Днепр и область

    Сегодня ночью в Днепре и области слышали взрывы.

    Сегодня 08:43
    5
    просмотров
    На Днепропетровщине посреди поля загорелся комбайн
    На Днепропетровщине посреди поля загорелся комбайн

    В Каменском районе загорелся комбайн.

    Сегодня 08:16
    4
    просмотров
    В Днепре трамвай и троллейбусы, курсирующие через центр, временно изменят маршрут
    В Днепре трамвай и троллейбусы, курсирующие через центр, временно изменят маршрут

    В Днепре 16 сентября некоторые трамваи, троллейбусы и автобусы будут временно курсировать по-другому.

    Сегодня 07:41
    3
    просмотров
    Образовалась огромная яма: в центре Днепра провалился асфальт
    Образовалась огромная яма: в центре Днепра провалился асфальт

    В Днепре в центре города образовалась большая яма на дороге.

    Сегодня 07:18
    6
    просмотров
    В Никополе спасли контуженого после обстрела лебедя
    В Никополе спасли контуженого после обстрела лебедя

    В результате обстрела Никополя пострадал лебедь.

    Сегодня 06:50
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх