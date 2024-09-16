В двух районах Днепра всю неделю будут «отрезать» должникам водоснабжение

С 16 по 20 сентября представители КП «Днепропроводоканал» проведут запланированные отключения услуги водоснабжения потребителям-должникам. «Отрезают» воду как жителям многоквартирных домов, так и владельцам частных домовладений.
|№ з/п
|Район
|Адреса
|Кількість абонентів
|Сума боргу, грн
|1
|Нижньодніпровський
|вул. Сонячна Набережна, буд. 60
|14
|270 970,19
|2
|Нижньодніпровський
|вул. Любарського, буд. 84А
|10
|132 970,48
|3
|Центральний
|вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 32
|15
|198 636,34
|4
|Центральний
|пр. Дмитра Яворницького, буд. 88
|13
|140 769,85
|5
|Центральний
|пр. Дмитра Яворницького, буд. 113
|11
|85 803,14
|6
|Центральний
|вул. Князя Володимира Великого, буд. 36
|4
|55 043,25
|№ з/п
|Район
|Адреса
|Кількість абонентів
|Сума боргу, грн
|1
|Нижньодніпровський
|вул. Гірничорудна
|1
|5 494,06
|2
|Нижньодніпровський
|вул. Динника
|2
|30 222,09
|3
|Нижньодніпровський
|вул. Петра Лайка
|1
|48 533,53
|4
|Нижньодніпровський
|вул. Прапорна
|2
|27 522,55
|5
|Нижньодніпровський
|вул. Юрія Шевельова
|2
|52 358,39
|6
|Нижньодніпровський
|вул. Івана Пулюя
|1
|9 316,40
|7
|Нижньодніпровський
|вул. Запорізька
|2
|24 421,64
|8
|Нижньодніпровський
|вул. Канівська
|1
|28 077,66
|9
|Нижньодніпровський
|вул. Миколи Самійленка
|1
|9 431,14
|10
|Нижньодніпровський
|вул. Василя Тютюнника
|1
|7 497,67
|11
|Нижньодніпровський
|вул. Галини Мазепи
|1
|15 863,60
|12
|Нижньодніпровський
|вул. Олекси Гірника
|1
|20 149,22
|13
|Нижньодніпровський
|вул. Олександра Олеся
|1
|11 823,43
Избежать отключений можно, оплатив задолженность или договорившись о реструктуризации долга с КП «Днепропроводоканал».
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Автор:
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