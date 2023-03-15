В двух городах Днепропетровщины определились с концом отопительного сезона: когда в Днепре

В двух крупных городах Днепропетровщины определились, когда отключат отопление.

Так, в Никополе отопительный сезон завершат 31 марта, если в течение трех суток средняя суточная температура составит более 8 градусов. Это касается и жителей многоквартирных домов и объектов социально-культурной сферы города.

Впрочем, руководители учреждений здравоохранения, образования и других бюджетных учреждений могут самостоятельно принять решение о продлении отопительного сезона.

А вот в Каменском уже точно определились, что отопительный сезон будет закончен 20 марта для потребителей всех категорий.

Что в Днепре?

Точной даты окончания отопительного сезона нет. Однако ранее мэр Днепра отметил, что есть официальная информация от Нафтогаза о том, что в Украине отопительный сезон должен завершиться в конце марта. В то же время нужно действовать согласно нормативам и выключать тепло, когда среднесуточная температура достигнет 8 градусов.

Впрочем жильцам стоит понимать, что система отопления в городе – это не кнопка в кабинете у мэра. Это – сложная система, ее можно и нужно включать или выключать в один период по всему городу, и «возвращать назад» после этого уже нет возможности, — отметил он в интервью «НМ».

Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Днепре завершили 31 марта. Скорее всего, в этом году будет так же, потому что в ближайшие недели аномального тепла синоптики не обещают.

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