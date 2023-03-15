В двух городах Днепропетровщины определились с концом отопительного сезона: когда в Днепре

Так, в Никополе отопительный сезон завершат 31 марта, если в течение трех суток средняя суточная температура составит более 8 градусов. Это касается и жителей многоквартирных домов и объектов социально-культурной сферы города.
Впрочем, руководители учреждений здравоохранения, образования и других бюджетных учреждений могут самостоятельно принять решение о продлении отопительного сезона.
А вот в Каменском уже точно определились, что отопительный сезон будет закончен 20 марта для потребителей всех категорий.
Что в Днепре?
Точной даты окончания отопительного сезона нет. Однако ранее мэр Днепра отметил, что есть официальная информация от Нафтогаза о том, что в Украине отопительный сезон должен завершиться в конце марта. В то же время нужно действовать согласно нормативам и выключать тепло, когда среднесуточная температура достигнет 8 градусов.
Впрочем жильцам стоит понимать, что система отопления в городе – это не кнопка в кабинете у мэра. Это – сложная система, ее можно и нужно включать или выключать в один период по всему городу, и «возвращать назад» после этого уже нет возможности, — отметил он в интервью «НМ».
Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Днепре завершили 31 марта. Скорее всего, в этом году будет так же, потому что в ближайшие недели аномального тепла синоптики не обещают.
Читайте также:
Автор:
Магнитная буря средней силы накроет землю 15 и 16 марта.…
Украинские военные уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и атаковали пункт…
В Днепре на съезде с Нового моста – ДТП.
Магазин «Океан» появился на левом берегу Днепра в 1960-х годах.…
Магнитная буря средней силы накроет землю 15 и 16 марта. 15 марта пик солнечной активности выпадает на вечер, 16 числа - на вечер и ночь.
Украинские военные уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и атаковали пункт управления РФ.
В Днепре на съезде с Нового моста – ДТП.
Светлая память!
В Днепропетровской области поймали двух иностранцев, которых ранее уже выгоняли из Украины.
Магазин «Океан» появился на левом берегу Днепра в 1960-х годах. В магазине продавали только рыбу во всевозможных ее вариациях: от консервов до замороженной и копченой рыбы, крабов и икры.
В ближайшее время в Днепропетровской области будет громко.
В госпитале в Днепре находится военный, который 42 дня провел в подвале в деревне под Бахмутом.
В Новомосковском районе группа мужчин из пяти человек занималась незаконной вырубкой и сбытом древесины. Общая сумма ущерба составляет 1 млн 879 тысяч гривен.
Слава нашим Героям!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!