В ДТП под Днепром чуть не погибли три военных

На месте работал следователь по ДТП для установления всех обстоятельств происшествия.

В аварии пострадали трое военнослужащих Мариупольской мотопехотной бригады. Они были госпитализированы в больницу.

В результате столкновения ВАЗ и грузовика Volvo, оба автомобиля слетели в поле.

Сегодня днем, 16 января, правоохранители Днепра, двигаясь в направлении г.Павлоград, обнаружили ДТП с тремя пострадавшими на трассе М30.

Жителя Кривого Рога наказали за убийство собаки Терновской районный суд Кривого Рога приговорил к наказанию мужчину, который застрелил из ружья уличную собаку и выбросил ее тело в мусор. просмотров

Умерла известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида: ей было 95 лет В Италии в возрасте 95 лет скончалась икона итальянского кинематографа, актриса Джина Лоллобриджида. 0 просмотров