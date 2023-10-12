В ДТЭК заявили, что эта зима может быть тяжелее, чем в прошлом году

Об этом сообщил во время пресс-конференции генеральный директор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко, пишет «Интерфакс».
В то же время он подчеркнул, что энергетики и военные готовились и готовы реагировать на новые вызовы.
Эта зима, наверное, будет тяжелее прошлой. Готовимся не только мы, но и наши враги. Думаю, удары будут более интенсивными. Кроме того, у нас из-за предыдущих обстрелов меньшие резервы мощности, – сказал Тимченко.
Также он отметил, что наши энергетики уже имеют определенный опыт и многому научились.
С другой стороны, мы многому научились, и даже для таких ситуаций, которые были 23 ноября (блэкаут), мы нашли решение, – отметил глава энергохолдинга.
Несмотря на все трудности, прежде всего – не паникуйте, верьте в ВСУ. И помните – россия проиграет.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине отопительный сезон начнется 16 октября: где именно.
Читайте также:
Автор:
5 октября около 13:25 российские военные обстреляли село Гроза Купянского…
Жительниц Днепропетровщины призывают проходить маммографию.
Зима близко...
Без паники!
5 октября около 13:25 российские военные обстреляли село Гроза Купянского района Харьковской области.
Искусственный интеллект способен не только помочь в поиске информации, написании текстов, кода или учебе, он также может «показать», как может выглядеть город в будущем или «превратить» живого человека в мультяшного героя.
Днепр применяет комплексный подход, чтобы поддерживать порядок на улицах.
Четырнадцать украинских вузов вошли в рейтинг World University Rankings 2024. Среди них один расположен в Днепре.
Новое название, но старые проблемы.
Жительниц Днепропетровщины призывают проходить маммографию.
Зима близко...
Полиция хочет усилить ответственность за работу заведений во время комендантского часа.
Без паники!
Оперативники задержали злоумышленника.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!