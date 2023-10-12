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В ДТЭК заявили, что эта зима может быть тяжелее, чем в прошлом году

Сегодня 11:27
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Эта зима может быть тяжелее, чем в прошлом году, из-за вероятных массированных обстрелов энергосистемы российскими агрессорами.

Новости Днепра про В ДТЭК заявили, что эта зима может быть тяжелее, чем в прошлом году

Об этом сообщил во время пресс-конференции генеральный директор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко, пишет «Интерфакс».

В то же время он подчеркнул, что энергетики и военные готовились и готовы реагировать на новые вызовы.

Эта зима, наверное, будет тяжелее прошлой. Готовимся не только мы, но и наши враги. Думаю, удары будут более интенсивными. Кроме того, у нас из-за предыдущих обстрелов меньшие резервы мощности, – сказал Тимченко.

Также он отметил, что наши энергетики уже имеют определенный опыт и многому научились.

С другой стороны, мы многому научились, и даже для таких ситуаций, которые были 23 ноября (блэкаут), мы нашли решение, – отметил глава энергохолдинга.

Несмотря на все трудности, прежде всего – не паникуйте, верьте в ВСУ. И помните – россия проиграет.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине отопительный сезон начнется 16 октября: где именно. 

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Новости Днепра про В ДТЭК заявили, что эта зима может быть тяжелее, чем в прошлом годуУкраїнська Новости Днепра про В ДТЭК заявили, что эта зима может быть тяжелее, чем в прошлом годуРусский

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