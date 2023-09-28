В ДТЭК рассказали, будут ли отключения света зимой

К чему готовиться украинцам и будут ли отключения света, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук на форуме «Энергия бизнеса».
По его словам, энергетики и власть делают все возможное, чтобы отключений не было вообще. Но если россияне снова будут атаковать энергосистему – пройти зиму без отключений будет сложно.
Энергетики и власть делают все возможное, чтобы отключений вообще не было. Если атаки на энергосистему продолжатся, пройти зиму без отключений будет сложно. Все работают на то, чтобы отключения были менее продолжительными и менее частыми, чем прошлой зимой, – отметил Сахарук.
Также он рассказал, что по состоянию на конец прошлой зимы было повреждено или разрушено полностью 50% объектов энергосистемы.
Значительная часть была восстановлена, но не все. Все восстановить в этих условиях и за это время просто невозможно, – сказал исполнительный директор ДТЭК.
В любом случае не стоит паниковать и накручивать себя, мы обязательно выстоим и победим!
Напомним, ранее мы писали, что в Минэнерго сделали важное заявление: ждать ли отключений электроэнергии с 1 октября.
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