В ДТЭК отреагировали на многочисленные жалобы днепрян по поводу частых отключений света

В ДТЭК ответили на вопросы касающиеся графиков отключений света.

На Facebook-странице ДТЭК Днепровские электросети ответили на частый вопрос об отключениях света: «Вы над нами издеваетесь?»

В энергетической компании отмечают, что постоянные отключения приносят энергетикам такой же дискомфорт, как и обычным бытовым потребителям. К истощенному эмоциональному состоянию дополнительно прилагаются работы по устранению аварийных ситуаций из-за перегрузки сети, а также постоянный негатив клиентов.

Мы ненавидим эти отключения, как и вы… Нам это очень не нравится, но мы вынуждены это делать, чтобы сохранить энергосистему после многочисленных обстрелов, – написали в публикации компании.

Как сообщили в ДТЭК, на данный момент у Украины нет возможности производить достаточно электроэнергии и доставлять ее всем потребителям одновременно.

Также, в ответе на один из комментариев к публикации представители компании объясняют, что аварийные отключения света происходят в случаях, когда после восстановления напряжения пользователи одновременно включают множество мощных приборов. В такой ситуации оборудование может выходить из строя, следствие – дополнительное отключение света еще на некоторое время.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, почему графики отключений света в Днепре иногда не соответствуют действительности.

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