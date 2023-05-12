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В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб криворожец Павел Войналович

Сегодня 22:00
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7 мая 2023 г. в н.п. Екатериновка Донецкой области при выполнении боевого задания по поражению противника погиб Павел Войналович. Ему было 46 лет.

 

Новости Днепра про В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб криворожец Павел Войналович

Павел Витальевич родился 27 июля 1976 года. В мирное время работал электрослесарем дежурного и по ремонту оборудования на участке №26 шахты «Криворожская».

 

Печальное известие обнародовали на предприятии, где он работал.

 

9 апреля 2022 года мужчина был призван в Вооруженные силы Украины. Нес службу оператором полевой бани взвода по обеспечению 2-го самоходного артиллерийского дивизиона воинской части А1978.

 

У него осталась жена, дочь и сын.

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