В Донецкой области вблизи Соледара погиб воин из Кривого Рога

В Кривом Роге простились с бойцов, который погиб возле Соледара.

Администрация рудника «Сухая Балка» в Кривом Роге сообщила о смерти одного из работников.

В Донецкой области погиб Андрей Лысенко. До мая 2023 года он работал машинистом электровоза на участке №26 шахты «Юбилейная». Но в прошлом году, на день рождения, мужчина получил повестку.

Коллеги рассказали, что на предприятие Андрей пришел вместе со своим старшим братом Алексеем. Он был добросовестным работником, мечтавшим о счастливой и мирной жизни.

Однако получив повестку, без колебаний отправился защищать Украину, ведь его жена Юлия в начале полномасштабного вторжения пережила ад в Мариуполе.

После короткой учебы молодой горняк был направлен в спецподразделение К2 54 отдельной механизированной бригады, где постоянно находился на передовой. На его счету – немало сбитых вражеских дронов и спасенных жизней собратьев.

В начале лета, после короткого отпуска, Андрей вернулся в свое подразделение, недавно изменившее дислокацию вблизи Соледара. Именно в это время вражеский дрон оборвал жизнь отважного воина, любящего мужа, сына и отца. Мечты еще одного Героя остались нереализованными, но его молодая жизнь была предана ради нашего будущего, — говорится в сообщении.

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