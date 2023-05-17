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В Донецкой области произошло 25 боевых столкновений, — Генштаб

Сегодня 20:43
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В Донецкой области произошло 25 боевых столкновений, а ВСУ атаковали артиллерийское подразделение оккупантов на огневой позиции.

Новости Днепра про В Донецкой области произошло 25 боевых столкновений, - Генштаб

В течение суток противник нанес 5 ракетных ударов по городам Бахмут и Херсон с применением ЗРК С-300.

Кроме того, нанес 32 авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и дальше применяет тактику террора.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток состоялось 25 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хотиевка Черниговской области; Нововасильевка, Комаровка, Волфино Сумской области.

Также под обстрелы попали Гурьев Казачок, Уды, Окип, Казачья Лопань, Гатище, Волчанск, Бударки, Зыбино, Устиновка и Зарубинка в Харьковской области.

На Купянском направлении не прекращает попыток улучшить тактическое положение. За эти сутки вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского. Нанес авиационный удар вблизи Первомайского.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Невского Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Веселого.

Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бахмут, Курдюмовка.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Северное, Шумы Донецкой области.

На Авдеевском направлении суток враг наступательных действий не проводил.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Новоселовка Первая и Первомайское, совершил обстрелы Авдеевки, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

Вместе с тем, враг нанес авиационный удар по Красногоровке и совершил обстрелы населенных пунктов Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки и обстрелял, в частности, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар по населенному пункту Новополь Донецкой области и Малой Токмачке в Запорожье.

Вместе с тем совершил обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них — Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Красный маяк, Змиевка, Берислав, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс, Широкая балка Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых 5 — по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Кроме того, в течение этих суток, наши защитники уничтожили 2 разведывательных БпЛА типа «Орлан-10».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов, 2 склада горюче-смазочных материалов, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важные вражеские цели.

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Новости Днепра про В Донецкой области произошло 25 боевых столкновений, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про В Донецкой области произошло 25 боевых столкновений, - ГенштабРусский

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