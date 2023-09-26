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В дом жителей Днепра забрался дикий краснокнижный хомяк

Сегодня 13:11
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К днепрянам пришел дикий хомяк.

Новости Днепра про В дом жителей Днепра забрался дикий краснокнижный хомяк

Жителей Днепра пришел странный зверь. Сначала горожане подумали, что это большая крыса, но строение головы грызуна было другим. Поэтому днепряне обратились за консультацией к знатокам-биологам в сообществе «Животный мир Украины».

День добрый. Помогите узнать животное! У нее маленький хвостик, где-то 3-4 см. Окраины г. Днепр 26 сентября 2023, — написала днепрянка Ирина.

Как отметили знатоки, на фото – дикий степной хомяк. Несмотря на свою обычность, животное занесено в Красную книгу Украины и охраняется.

Днепрянка отметила, что здоровенный хомяк живет под офисом в садовом центре. Что удивительно, ведь обычно они живут в степной местности и на полях.

Рядом нет полей, может его подкормить чем-нибудь перед зимой? – спросила женщина в комментариях.

В комментариях добавили, что в Одесской области недавно выпускали таких хомяков на свободу, чтобы пополнить популяцию.

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