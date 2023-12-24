В «ДНР» к 25 годам колонии приговорили защитника «Азовстали» из Каменского

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный«
Николай Кузьменко с позывным «Пепси» уже 19 месяцев находится в плену российских окупантов.
20 декабря стало известно, что суд «ДНР» приговорил мужчину к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима за преступление, которого он не совершал.
Находясь в полном окружении в течение длительного времени, он проявил истинную преданность и верность своей стране, — говорится в сообщении.
Герой защищал «Азовсталь» и прошел ожесточенные бои за Мариуполь.
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