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  • В «ДНР» к 25 годам колонии приговорили защитника «Азовстали» из Каменского

В «ДНР» к 25 годам колонии приговорили защитника «Азовстали» из Каменского

Сегодня 10:33
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В так называемой "ДНР" приговорили Защитника «Азовстали» из Каменского к 25 годам колонии.

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Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный«

Николай Кузьменко с позывным «Пепси» уже 19 месяцев находится в плену российских окупантов.

20 декабря стало известно, что суд «ДНР» приговорил мужчину к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима за преступление, которого он не совершал.

Находясь в полном окружении в течение длительного времени, он проявил истинную преданность и верность своей стране, — говорится в сообщении.

Герой защищал «Азовсталь» и прошел ожесточенные бои за Мариуполь.

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