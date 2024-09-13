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В Днепре у вокзала мужчина избил военного

Сегодня 17:45
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Правоохранители задержали нападающего.

Новости Днепра про В Днепре у вокзала мужчина избил военного

В Днепре у одного у вокзалов мужчина напал на военного. Видео с места инцидента было распространено в местных Telegram-каналах.

По словам очевидцев, неизвестный по непонятной причине «набросился с ногами» на мужчину в военной форме.

Событие произошло сегодня, 13 сентября. Впоследствии в пресс-центре полиции сообщили, что нападавший был задержан. Оказалось, что он избил не только военного, но и обычного прохожего. Причины такого поступка неизвестны.

Правонарушителем оказался 35-летний житель Никополя. По факту потасовки начаты два уголовных внедрения — хулиганство и умышленное нанесение легких телесных повреждений. Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре у вокзала водитель авто избил двух велосипедистов: что говорят в полиции.

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