У Дніпрі на Набережній Перемоги Daewoo на смерть збив чоловіка

За попередньою інформацією, чоловік перетинав дорогу. В цей момент по Набережній Перемоги їхав автомобіліст на Daewoo, в напрямку кільця. Водій завчасно не побачив пішохода та збив його. Наразі невідомо, чи переходив чоловік дорогу по «зебрі», чи ні.
Від отриманих травм чоловік помер. Станом на 18:02, на місці події працюють правоохоронці, «швидка» поїхала. Медики констатували смерть чоловіка.
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