У Дніпрі на Набережній Перемоги Daewoo на смерть збив чоловіка

Від отриманих травм чоловік помер. Станом на 18:02, на місці події працюють правоохоронці, «швидка» поїхала. Медики констатували смерть чоловіка.

За попередньою інформацією, чоловік перетинав дорогу. В цей момент по Набережній Перемоги їхав автомобіліст на Daewoo, в напрямку кільця. Водій завчасно не побачив пішохода та збив його. Наразі невідомо, чи переходив чоловік дорогу по «зебрі», чи ні.

У п'ятницю, 13 січня, у Дніпрі сталася смертельна ДТП. Керманич Daewoo збив чоловіка. Він отриманих травм пішохід помер на місці.

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