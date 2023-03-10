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В Днепровском районе заметили следы краснокнижного барсука (ФОТО)

Сегодня 13:09
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У Днепра заметили европейского барсука.

Новости Днепра про В Днепровском районе заметили следы краснокнижного барсука (ФОТО)

Сотрудники природного заповедника «Днепровский-Орильский» показали следы европейского барсука, занесенного в Красную книгу Днепропетровщины.

Специалисты отмечают, что с приходом тепла активизировались барсуки, проживающие на территории заповедной зоны. Все чаще их следы можно заметить на грязи лесных дорог и троп.

Барсук европейский принадлежит к семье куньих и считается всеядным млекопитающим. В Украине населяет все природные зоны, однако считается редким в равнинных степях южных областей, ведь это животное в основном проживает в лесах. Барсуки ведут наземный образ жизни, впрочем, роют раскидистые подземные хранилища и норы.

Активны в темное время суток, поэтому днем это животное почти невозможно увидеть. На зиму впадают в спячку, однако в последнее время, из-за теплых зим, барсуки начинают просыпаться уже в начале февраля.

По словам специалистов днепровского заповедника, узнать следы барсука достаточно просто.

Он имеет вид отпечатка пяти пальцев и передней части ступни. Передние лапы имеют длинные когти, которые обычно оставляют следы только своих кончиков. При передвижении отпечатки задних лап частично перекрываются передними. В целом следы барсука это как бы значительно уменьшенные следы бурого медведя.

Новости Днепра про В Днепровском районе заметили следы краснокнижного барсука (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепровском районе заметили следы краснокнижного барсука (ФОТО)

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Новости Днепра про В Днепровском районе заметили следы краснокнижного барсука (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепровском районе заметили следы краснокнижного барсука (ФОТО)Русский

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