В Днепровском районе из разбитого авто спасатели вытащили живую женщину

Спасатели деблокировали из разбитого авто женщину.

В ночь на 2 июня, между поселками Надеждовка и Аполлоновка Днепровского района произошло серьезное ДТП. Как сообщили в ГСЧС, по вызову отправились днепровские спасатели.

Как стало известно на месте ДТП, водитель ВАЗ не справился с управлением, в результате чего его автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся на бок. Два человека оказались заблокированы в изуродованной машине. 36-летнему водителю удалось выбраться до приезда ГСЧС, а вот 39-летняя пассажирка осталась внутри. Ее тело зажало извитыми кузовными панелями.

Использовав гидравлический инструмент, ГСЧС-ники извлекли пострадавшую и передали медиками. По предварительной информации, у водителя диагностировали закрытый перелом правой руки, а у женщины — закрытый перелом правого бедра и открытая черепно-мозговая травма.

Оба потерпевших забрали в больницу, а на месте работали полицейские.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре произошел пожар в элитном ЖК на Симферопольской. Жителей одного из подъездов пришлось эвакуировать на улицу, но никто не пострадал.

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