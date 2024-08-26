В Днепровском районе из-под завалов дома достали мужчину

В результате вражеской атаки пострадал еще один человек.

В Днепровском районе из-под завалов дачного дома достали мужчину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Пострадавший был передан медикам для оказания дальнейшей медицинской помощи. О его состоянии не сообщается.

Также стали известны некоторые детали последствий вражеской атаки на Днепропетровщину 26 августа. В том же районе повреждены с десяток домов, 2 – полностью разрушены. Повреждена хозяйственная постройка.

Также в том же кооперативе погиб мужчина.

Пожары, возникшие в результате атаки, были ликвидированы.

Напомним, в Днепре в понедельник 26 августа слышали взрывы, стало известно, что враг совершил массированную ракетную атаку на Украину. Известно о погибшем в Луцке.

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