В Днепровском районе из-под завалов дома достали мужчину

В Днепровском районе из-под завалов дачного дома достали мужчину.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Пострадавший был передан медикам для оказания дальнейшей медицинской помощи. О его состоянии не сообщается.
Также стали известны некоторые детали последствий вражеской атаки на Днепропетровщину 26 августа. В том же районе повреждены с десяток домов, 2 – полностью разрушены. Повреждена хозяйственная постройка.
Также в том же кооперативе погиб мужчина.
Пожары, возникшие в результате атаки, были ликвидированы.
Напомним, в Днепре в понедельник 26 августа слышали взрывы, стало известно, что враг совершил массированную ракетную атаку на Украину. Известно о погибшем в Луцке.
Читайте также:
Автор:
Не ждите зря.
Из-за обесточивания в результате массированной вражеской атаки некоторые рейсы Укрзализныци…
Число погибших в результате вражеской атаки на Украину увеличилось.
Известно об одном погибшем в результате массированной вражеской атаки на…
Не ждите зря.
Из-за обесточивания в результате массированной вражеской атаки некоторые рейсы Укрзализныци задерживаются.
Число погибших в результате вражеской атаки на Украину увеличилось.
Известно об одном погибшем в результате массированной вражеской атаки на Украину.
В некоторых регионах Украины наблюдаются перебои со светом.
Ворог здійснює масовану ракетну атаку на Україну.
Некоторые жители Днепра сегодня останутся без света.
Общественный транспорт в Днепре будет курсировать с изменениями.
Хорошего дня, друзья!
Сегодня, 25 августа, в Днепровском районе загорелся автомобиль.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!