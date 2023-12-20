В Днепровском районе во время тревоги сбили управляемую авиационную ракету Х-59

А в Воздушном командовании «Схід» сообщили, что это была управляемая авиационная ракета Х-59.

Минус вражеская ракета! Ее ПвК «Схід» сбили в Днепровском районе. Небо над областью чистое, – написал он.

Сегодня, 20 декабря, во время тревоги в Днепровском районе прогремел взрыв.

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