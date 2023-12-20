В Днепровском районе во время тревоги сбили управляемую авиационную ракету Х-59

Сегодня, 20 декабря, во время тревоги в Днепровском районе прогремел взрыв.
Как стало известно, наши защитники сбили вражескую ракету.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Минус вражеская ракета! Ее ПвК «Схід» сбили в Днепровском районе. Небо над областью чистое, – написал он.
А в Воздушном командовании «Схід» сообщили, что это была управляемая авиационная ракета Х-59.
В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования «Схід» уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, — говорится в сообщении.
Читайте также:
Автор:
Криворожцев не будут пускать в ботсад, потому что боятся, что…
ОТГ планирует в 2024 году потратить 35 млн. грн на…
По предварительным данным, водитель Hyundai был трезв.
Выбор имени ребенку – ответственный этап в жизни родителей.
Ежедневно через западную границу Украины выезжает около шести тысяч мужчин призывного возраста, из них 150-200 – это волонтеры, пересекающие границу по системе "Шлях".
В преддверии новогодних праздников в Днепре в продаже массово появились елочные украшения. Продают их как в магазинах и на рынках, так и в интернете, на специализированных площадках.
Криворожцев не будут пускать в ботсад, потому что боятся, что кто-то может изуродовать елки.
12 декабря "Киевстар" стал мишенью мощной кибератаки. Из-за этого произошел технический сбой и услуги оператора были недоступны абонентам.
В Днепре восстановят старейшую мечеть в городе.
В разных парках Днепра в конце 1960-х начале 1970-х появились типовые конструкции качелей-лодочек. Просуществовали они довольно долго – до начала 1990-х годов, но в некоторых парках на подобной конструкции можно было покататься и в конце 1990-х.
Вчера вечером, 19 декабря, на спецлинию "102" позвонили жители Днепра.
Депутаты горсовета не поддержали петицию "о деньгах на ВСУ".
В Днепре назвали улицу в честь погибшего полицейского Михаила Куратченко.
Теперь популярная пешеходная улица в центре Днепра будет называться Кельнским бульваром.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!