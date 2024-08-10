В Днепровском районе во время ликвидации пожара обнаружили тело мужчины

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Огонь вспыхнул вчера, 9 августа в 20:22, на улице Украинского поселка Дмитровка Подгородненского городского территориального общества Днепровского района.
По прибытию к месту вызова пожарные установили, что возгорание возникло на территории частного домовладения внутри одноэтажного жилого дома. Горели вещи домашнего обихода на площади 10 кв.м, — говорится в сообщении спасателей.
Пожар удалось потушить спустя 50 минут.
Спасатели при ликвидации пожара обнаружили тело 64-летнего мужчины.
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