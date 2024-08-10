В Днепровском районе во время ликвидации пожара обнаружили тело мужчины

Один из пляжей Каменского до сих пор непригоден для отдыха.

В Днепре на Монастырском острове много лет работало необычное кафе. Уникальность его состояла не в блюдах или напитках, а в месте, где это кафе располагалось. Находилось оно на смотровой площадке острова. Сама площадка была сделана из модели арки Мерефо-Херсонсокого моста.…