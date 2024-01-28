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В Днепровском районе силы ПВО уничтожили вражескую ракету

Сегодня 13:39
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Сегодня в Днепровском районе силы ПВО уничтожили вражескую ракету.

Новости Днепра про В Днепровском районе силы ПВО уничтожили вражескую ракету

Об этом сообщает Воздушное командование «Восток».

В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование «Восток» уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, — говорится в сообщении.

О том, что ракету сбили, сообщили также и в облсовете.

Спасибо ПВО за защиту неба!

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