В Днепровском районе силы ПВО уничтожили вражескую ракету

Об этом сообщает Воздушное командование «Восток».
В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование «Восток» уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, — говорится в сообщении.
О том, что ракету сбили, сообщили также и в облсовете.
Спасибо ПВО за защиту неба!
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