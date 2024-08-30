В Днепровском районе столкнулись два автомобиля: есть погибший

Дорожно-транспортное происшествие произошло при участии легкового автомобиля «ВАЗ» и внедорожника «Hyundai». В результате столкновения в легковушке зажало тело мужчины.

Об этом пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Днепропетровской области.

29 августа в 09:28 на спецлинию «101» сообщили об аварии вблизи поселка Братское Новоалександровской сельской территориальной общины Днепровского района.

В Днепре 30 августа будут выключать свет по графикам, но…

В последний день лета проведут несколько мероприятий для детей.

Ряд троллейбусов в Днепре будет временно курсировать с изменениями.

В Днепре в последний день лета проведут гавайскую вечеринку В последний день лета проведут несколько мероприятий для детей. 1 просмотров

Света может быть немного больше: как будут выключать электроэнергию в Днепре 30 августа В Днепре 30 августа будут выключать свет по графикам, но ограничения могут быть немного мягче. 8 просмотров

В Днепре скончался известный украинский языковед В Днепре ушел из жизни выдающийся языковед. 4 просмотров