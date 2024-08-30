В Днепровском районе столкнулись два автомобиля: есть погибший

29 августа в 09:28 на спецлинию «101» сообщили об аварии вблизи поселка Братское Новоалександровской сельской территориальной общины Днепровского района.
Об этом пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Днепропетровской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло при участии легкового автомобиля «ВАЗ» и внедорожника «Hyundai». В результате столкновения в легковушке зажало тело мужчины.
Посредством аварийного инструмента тело погибшего водителя деблокировали. О состоянии водителя «Hyundai» не сообщается.
Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
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