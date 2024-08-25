В Днепровском районе спасатели потушили горящий автомобиль

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел за пределами поселка Куриловка Петриковской поселковой территориальной общины Днепровского района, в 12:36.
По прибытию спасателей к месту происшествия горел легковой автомобиль Chevrolet Aveo на площади 6 кв.м. Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с деревом, — говорится в сообщении спасателей.
Водитель получил травмы, его госпитализировали в больницу.
Возгорание было ликвидировано.
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