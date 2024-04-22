В Днепровском районе сбили вражеский разведывательный БпЛА

Вероятно, это был "Орлан-10".

Во время воздушной тревоги защитники неба сбили над областью вражеский БПЛА — его приземлили в Днепровском районе. Вероятно, это был «Орлан-10».

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Над областью сбили БпЛА. Защитники неба приземлили его в Днепровском районе. Вероятно, это был «Орлан-10». Спасибо! — написал он.

Отметим, «Орлан-10» — это многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: