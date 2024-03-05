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В Днепровском районе подпольные археологи разрушают древний курган

Сегодня 15:48
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В Днепровском районе разрушают древний курган.

Новости Днепра про В Днепровском районе подпольные археологи разрушают древний курган

Возле поселка Соленого Днепровского района неизвестные раскапывают курган. Речь идет об охранном археологическом памятнике «Могила Придорожная» с охранным номером №5189.

На разрушение важного исторического объекта обратила внимание краевед Татьяна Латай.

Недавно историк посетила территорию кургана и обнаружила следы от тяжелой техники. Она подозревает, что к этому причастны «черные» археологи. В то же время коллеги Татьяны предположили, что произошел оползень (такое часто бывает весной), или же землю брали дачники.

Однако Татьяна говорит, что на земле отчетливо видны следы от колес. Историк предполагает, что это работа «бестолковых» черных археологов, пытавшихся раскопать в кургане что-то ценное.

Новости Днепра про В Днепровском районе подпольные археологи разрушают древний курган

Татьяна отметила, что уже обратилась к правоохранителям, предварительно подтвердивших версию о «черных» копателях. По словам краеведа, травяной покров на кургане нарушили прошлой весной или летом, потому что на месте «раскопок» уже начала расти новая трава.

Новости Днепра про В Днепровском районе подпольные археологи разрушают древний курган

Татьяна ожидает, что огласка поможет испугать «черных» копателей, чтобы те больше не лезли на территорию археологических памятников местного значения.

Так что пожалуйста у кого есть полномочия и компетенции по этому вопросу, помогите предоставить этому делу огласку, чтобы такие «поисковики» не чувствовали себя так уверенно. , можете с ними связаться и рассказать если что-то знаете может видели подозрительных лиц, которые двигались через село Каменное и заезжали своим транспортом на курган, — пишет Татьяна.

На фото следы раскопок.

Новости Днепра про В Днепровском районе подпольные археологи разрушают древний курган

Новости Днепра про В Днепровском районе подпольные археологи разрушают древний курган

Новости Днепра про В Днепровском районе подпольные археологи разрушают древний курган

Новости Днепра про В Днепровском районе подпольные археологи разрушают древний курган

Курганы Днепропетровщины – что известно?

В Днепропетровской области более 14 тысяч археологических исторических памятников, в том числе около 7 тысяч древних курганов, могильников скифской, сарматской и других древних эпох. Большинство из них не дожило до современности, ведь было уничтожено крупными комбайнами во время «освоения целины». Однако особенно ценные могильники сейчас охраняются законом.

Курганный могильник «Могила Придорожная» – археологический памятник, обнаруженный в 1982 г. археологом Днепропетровского исторического музея им. Д. И. Яворницкого. В составе могильника – семь курганов, расположенных на местности цепочкой осью север – юг протяженностью 1 км, на небольшом расстоянии друг от друга.

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Новости Днепра про В Днепровском районе подпольные археологи разрушают древний курганУкраїнська Новости Днепра про В Днепровском районе подпольные археологи разрушают древний курганРусский

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