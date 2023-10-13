В Днепровском районе пенсионер на АЗС подорвал гранату

В четверг, 12 октября, около 12:20 в полицию сообщили о том, что в селе Дорогое Днепровского района на АЗС произошел взрыв.
На место происшествия прибыли полицейские. Как они выяснили, 61-летний мужчина зашел на автозаправочную станцию и начал ссориться с работниками, кроме того, пенсионер угрожал подорвать гранату. Мужчина ушел, но через некоторое время он вернулся и бросил боеприпас.
В результате взрыва повреждены здание АЗС, заправочные колонки и два автомобиля.
К счастью, никто не пострадал.
Оперативники менее чем через час разыскали правонарушителя и задержали его.
13 октября следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
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