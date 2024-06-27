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В Днепровском районе отдыхающие обнаружили в реке тело

Сегодня 20:01
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В Днепровском районе в реке нашли тело утопленника.

Новости Днепра про В Днепровском районе отдыхающие обнаружили в реке тело

В этот четверг, 27 июня, в Днепровском районе, в селе Вороновка, в реке Днепр очевидцы обнаружили тело мужчины. Оно находилось в 20 метрах от берега.

Как сообщили в ГСЧС, вызов к ним поступил около 10:30.

Спасатели извлекли тело из воды и передали мертвого мужчину полицейским. Все обстоятельства смерти выясняют правоохранители. К работам привлекли трех водолазов.

Новости Днепра про В Днепровском районе отдыхающие обнаружили в реке тело

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