В Днепровском районе отдыхающие обнаружили в реке тело

В этот четверг, 27 июня, в Днепровском районе, в селе Вороновка, в реке Днепр очевидцы обнаружили тело мужчины. Оно находилось в 20 метрах от берега.
Как сообщили в ГСЧС, вызов к ним поступил около 10:30.
Спасатели извлекли тело из воды и передали мертвого мужчину полицейским. Все обстоятельства смерти выясняют правоохранители. К работам привлекли трех водолазов.
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