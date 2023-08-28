В Днепровском районе Opel врезался в дерево: водителя зажало внутри легковушки

В воскресенье, 27 августа, возле поселка Кулиши Днепровского района произошла ужасная авария. Там водитель Opel Omega не справился с управлением, выехал за пределы дорожного покрытия и врезался в дерево.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 19:10.
32-летнего водителя зажало внутри легковушки. Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали травмированного. Его госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре Mercedes столкнулся с электросамокатом: полиция разыскивает свидетелей ДТП.
Читайте также:
Автор:
Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.
Важна любая информация!
В пятницу, 26 августа, в Днепре на Слобожанском проспекте произошла…
В воскресенье, 27 августа, в Днепропетровской области сразу в двух…
Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.
Важна любая информация!
Поздравляем!
Зонт сегодня не понадобится!
В воскресенье, 27 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Под вражеским огнем оказалась Мировская громада.
В воскресенье, 27 августа, в Днепре в районе жилого массива Парус из воды вытащили труп мужчины.
В Днепропетровской области разыскивают 82-летнюю Елену Федоровну Коровянскую, которая еще 21 августа вышла из своего дома в селе Приднепрянское и до сих пор не вернулась.
В Днепре с 28 по 31 августа планируется масштабное отключение электроснабжения. "ЦЭК" сообщает, что это связано с плановыми работами.
В пятницу, 26 августа, в Днепре на Слобожанском проспекте произошла авария. Там водитель Audi врезался в ЗАЗ и Daewoo. Пассажирка последнего авто пострадала.
26 августа в полицию Днепра поступило сообщение о стрельбе на проспекте Дмитрия Яворницкого в Шевченковском районе города. Виновника нашли и задержали.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!