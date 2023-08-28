В Днепровском районе Opel врезался в дерево: водителя зажало внутри легковушки

Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!

В воскресенье, 27 августа, возле поселка Кулиши Днепровского района произошла ужасная авария. Там водитель Opel Omega не справился с управлением, выехал за пределы дорожного покрытия и врезался в дерево.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 19:10.

32-летнего водителя зажало внутри легковушки. Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали травмированного. Его госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре Mercedes столкнулся с электросамокатом: полиция разыскивает свидетелей ДТП.

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