В Днепровском районе ночью прогремел взрыв: что известно

Ночь в Днепропетровской области была тревожной.

В Днепровском районе прогремел взрыв. Это была работа ПВО – наши защитники сбили управляемую авиационную ракету Х-59.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Спасибо защитникам неба из ПВК «Схід»! – отметил он.

Также оккупанты обстреляли Марганецкую громаду из артиллерии. К счастью, никто не пострадал.

В других громадах ночь прошла тихо. Мирного дня, – добавил Лукашук.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: