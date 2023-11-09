В Днепровском районе ночью прогремел взрыв: что известно

В Днепровском районе прогремел взрыв. Это была работа ПВО – наши защитники сбили управляемую авиационную ракету Х-59.
Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.
Спасибо защитникам неба из ПВК «Схід»! – отметил он.
Также оккупанты обстреляли Марганецкую громаду из артиллерии. К счастью, никто не пострадал.
В других громадах ночь прошла тихо. Мирного дня, – добавил Лукашук.
Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!
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