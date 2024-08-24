В Днепровском районе ночью дотла выгорел грузовик

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар возник на автодороге, неподалеку от села Проточи Могилевской сельской территориальной громады.
К спасателям сообщение об инциденте поступило в 00:37, 24 августа.
Прибывшие по вызову спасатели установили, что пламенем охвачен тягач «MAN» с прицепом, на котором размещены шины и экскаватор. Площадь пожара составила 10 кв.м, — говорится в сообщении ГСЧС.
Пожар удалось потушить примерно через час. Погибших и травмированных нет.
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